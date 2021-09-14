«Барселона» интересуется самарским футболистом

Захаряну (с мячом) всего 18 лет, но он уже игрок основы «Динамо» и дебютировал в сборной России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воспитанник самарского футбола Арсен Захарян, который сейчас выступает за московское «Динамо», может оказаться в «Барселоне». Как сообщает журналист и инсайдер Нобель Арустамян в своем телеграм-канале, полузащитник попал в сферу интересов испанского гранда.

- Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы оценить игру Захаряна. Представили «Барсы» остались довольны увиденным и готовы к переговорам как с «Динамо», так и с самим игроком. Они должны состояться в ближайшие недели, - уверяет Арустамян.

Напомним, Арсен Захарян родился в Самаре, где и начал заниматься футболом. До переезда в Москву он занимался в «Крыльях Советов» и в Академии имени Коноплева. В «Динамо» футболист с 14 лет.

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