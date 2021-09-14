Банк "Солидарность" выкупил долг самарских "Крыльев Советов" в 211 млн рублей

Банк "Солидарность" выкупил долговые обязательства клуба перед Газбанком Фото: Вячеслав СОРОКИН

Банк "Солидарность" выкупил долг самарских "Крыльев Советов" перед "Газбанком". Информация об этом содержится в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

"Газбанк" был признан банкротом в 2018 году. Причиной, среди прочего, стало сокрытие реального финансового положения и неоднократное нарушение нормативных актов регулятора.

В карточке должника сообщалось о проведении торгов на права требования по долговым обязательствам футбольного клуба "Крылья Советов". Начальная цена лота составляла 227 млн рублей, в дальнейшем она была снижена до 211 млн рублей, и в итоге банк "Солидарность" стал покупателем.

Банк является партнером самарского клуба, по ходу сотрудничества сменили название стадиона, на котором играют "Крылья" и где в 2018 году проходили матчи чемпионата мира по футболу.