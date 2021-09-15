Смету для строительства магистрали Центральная в Самаре утвердят в сентябре 2021 года

Строить магистраль намерены начать уже в 2022 году

В Самаре уже в 2022 году могут начать строительство магистрали "Центральная". Об этом сообщили журналисту "КП-Самара" в министерстве транспорта Самарской области. Сейчас проходит экспертизу обновленная сметная документация, которую пришлось скорректировать из-за увеличения цен на строительные материалы. Утверждения в министерстве ждут уже в сентябре 2021 года, строительство может начатьсяв 2022 году и продлится до 2024 года.

- Сейчас получено получено положительное заключение на техническую часть строительства первого этапа магистрали от Ракитовского шоссе г.о. Самара до автодороги «Обводная г. Самары» протяженностью 14 км, стоимость завершения строительства – порядка 9 млрд. рублей, - объяснили в министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, что проспект Карла Маркса должен стать центральной транспортной осью, которая свяжет городские артерии с дорогами федерального и областного значения, позволит обеспечить прямой выход транспорта из города на трассу М5 Москва -Уфа. Строительство участка магистрали стартовало в начале 00-х годов и сейчас окончание стройки - важнейшая задача для регионального правительства, так как это вопрос обеспечения транспортной доступности города. Ожидается, что благодаря строительству дороги вырастет потенциал комплексного жилищного строительства северной части пригорода Самары.

- Общий градостроительный потенциал прилегающих к данной магистрали возможных территорий комплексного освоения оценочно составляет до 3,5 млн кв.м жилья, - отметили в министерстве.

В августе 2021 года на строительство магистрали добавили денег из бюджета.

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