Синий цвет ассоциируется у художника с искусством и небом, а серебряный – отсылка к ракетно-космическим предприятиям Самары. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Известный художник Покрас Лампас рассказал, что написал на вентиляционной шахте на площади Сельского хозяйства в Самаре. Там цитата Юрия Гагарина «Космос — один, и он должен служить всему человечеству».

- Когда я увидел в Самаре масштабное футуристическое полигональное строение на площади Сельского хозяйства, я сразу представил его как артефакт из будущего - и если раньше это была вентиляционная шахта метро, то теперь объект полноправно станет каллиграфутуристическим гексаэдром, - написал художник в своем инстаграме.

Объяснил Покрас Лампас и выбор цветов, в которых он сделал свою новую работу. По его словам, синий цвет у него всегда ассоциировался с искусством и небом, а серебряная краска для письма – с отблеском металла. Серебряные буквы символизируют ракетно-космические предприятия Самары и связь города и космоса.

Напомним, это уже третья работа Покраса Лампаса в Самаре. Одна находится на Маяковском спуске набережной Волги, еще одну – скульптуру – можно увидеть в сквере на Волжском проспекте рядом с домом №33.