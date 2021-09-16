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Общество16 сентября 2021 9:25

В Самаре утром 16 сентября 2021 года восстановили движение автобусов по улице Победы

Ограничения были введены в ночь на 15 сентября в связи с ремонтом теплотрассы
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Движение восстановлено на день раньше запланированного срока

Движение восстановлено на день раньше запланированного срока

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается подготовка теплотрасс к предстоящему отопительному сезону. Ранее сообщалось, что с 15 сентября будет временно ограничено движение общественного транспорта по улице Победы между домами №105 и №109, в связи с ремонтом трубопровода. Утром, 16 сентября 2021 года, компания-перевозчик сообщила о восстановлении движения автобусов.

- С 07:35 16 сентября восстановлено движение автобусов № 8, 21, 27, 30, 34, 38, 41 и 75, - сообщили представители «СамараАвтоГаз».

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о начале отопительного сезона с 16 сентября 2021 года. В этом году тепло в дома придет в небывало ранние сроки, не дожидаясь пяти дней при +8 градусах.