Показываем видео с места страшного ДТП на Волжском шоссе в Самаре, где погибла 18-летняя девушка

Девушка скончалась до приезда медиков. Фото: ГУ МВД по Самарской области

14 сентября 2021 года на Волжском шоссе в Самаре произошло страшное ДТП, в котором погибла 18-летняя автолюбительница. Девушка на автомобиле «Мазда» не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб недалеко от поселка Управленческий.

В социальных сетях появились видеозаписи от очевидцев жуткой аварии. На кадрах видно, что возле места ДТП столпилось много народу, а также прибыли экстренные службы города.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские. Информации о том, что автоледи была в нетрезвом состоянии у сотрудников ГУ МВД по Самарской области нет. В социальных сетях пользователи предположили, что виной аварии могло стать нарушение скоростного режима и скользкое покрытие после дождя.

Журналист «КП-Самара» поговорил с друзьями погибшей молодой самарчанки и выяснил, какой девушка была при жизни. Знакомые девушки отрицают, что она могла нарушить ПДД, так как всегда водила автомобиль очень аккуратно.