Николая Плаксина официально назначили на пост главы Минстроя Самарской области

Николай Плаксин ранее руководил крупными фирмами в Москве / Фото: министерство строительства Самарской области

В Самарской области официально назначили нового министра строительства. Этот пост занял Николай Плаксин. Соответствующее постановление подписал глава региона Дмитрий Азаров.

- Ранее министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ согласовало кандидатуру Николая Плаксина на эту должность, - отметили в областном Минстрое.

Николай Плаксин возглавлял московский холдинг «Балтийская строительная компания», позже занял пост гендиректора столичной фирмы «ВТС-Метро». В августе 2021 года его назначили врио министра строительства Самарской области.

Напомним, ранее ведомством руководил Евгений Чудаев. Он покинул свой пост весной этого года.