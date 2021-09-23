В Самарской области 23 сентября 2021 года коронавирус подхватили еще 542 человека

Общее число случаев заражения COVID-19 в Самарской области достигло 101 171 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на четверг, 23 сентября 2021 года. За сутки в регионе подтвердили 542 случая заражения. Общее число достигло 101 171, сообщает стопкоронавирус.рф.

Самарская область по-прежнему занимает четвертое место в стране по суточному приросту ковид-больных. Лидеры: Москва — 3 445 случаев, Санкт-Петербург — 1 698 и Московская область — 936.

За последние сутки в 63 регионе закончили лечение 305 человек. Еще 21 пациенту не удалось побороть COVID-19. Таким образом, общее число летальных случаев теперь составляет 3 733.

Добавим, в целом по России 23 сентября коронавирус выявили у 21 438 человек. За все время — 7 354 995. Выписались по выздоровлению 16 567 россиян. Всего с начала пандемии — 6 558 780. Скончались 820 пациентов. Общее количество смертельных случаев — 201 445.

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