В Самаре до 1 октября 2021 года перекроют движение по ул. Садовой

Движение закроют на участке от Венцека до Ленинградской Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Самаре на несколько дней закроют движение транспорта по улице Садовой. Ограничение введут на участке от улицы Венцека до улицы Ленинградской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Перекрытие связано с проведением работ по реставрации хоральной синагоги. Проезд по улице Садовой будет запрещен с 19:00 29 сентября до 6:00 1 октября 2021 года. Жителей Самары просят быть внимательнее и заранее планировать пути объезда.

Схема перекрытия дороги / Фото: администрация Самары

Напомним, с 25 сентября в областной столице перекроют еще один участок. Ограничат проезд на улице Ново-Садовой. Движение запретят от АЗС «Татнефть» до улицы Советской Армии. Причина — строительство путепровода. Транспорт направят по дублеру.