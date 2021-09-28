В Самарской области могут закрыть ТЦ из-за нарушения масочного режима

Если ТРЦ не усилят контроль за ношением масок, им грозит закрытие Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Торговые центры в Самарской области оказались под угрозой закрытия. Всему виной — большое число случаев нарушения масочного режима. Об этом стало известно 27 сентября на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

- Люди должны допускаться только в масках. Либо ТРЦ налаживают соответствующим образом работу и контроль, либо будем принимать точечные решения по закрытию объектов, - заявил губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, в торговых центрах нужно усилить контроль за соблюдением масочного режима. Следует увеличить число ответственных за это сотрудников, считает Дмитрий Азаров. Не исключено, что на входах в крупные ТРЦ могут появиться и правоохранители.

Главам Самары и Тольятти дали два дня, чтобы проверить работу торговых центров. При выявлении нарушений им будут грозить жесткие меры.

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