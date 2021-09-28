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Здоровье28 сентября 2021 13:37

В Самарской области могут закрыть ТЦ из-за нарушения масочного режима

Губернатор потребовал усилить коронавирусные ограничения
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Если ТРЦ не усилят контроль за ношением масок, им грозит закрытие

Если ТРЦ не усилят контроль за ношением масок, им грозит закрытие

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Торговые центры в Самарской области оказались под угрозой закрытия. Всему виной — большое число случаев нарушения масочного режима. Об этом стало известно 27 сентября на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

- Люди должны допускаться только в масках. Либо ТРЦ налаживают соответствующим образом работу и контроль, либо будем принимать точечные решения по закрытию объектов, - заявил губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, в торговых центрах нужно усилить контроль за соблюдением масочного режима. Следует увеличить число ответственных за это сотрудников, считает Дмитрий Азаров. Не исключено, что на входах в крупные ТРЦ могут появиться и правоохранители.

Главам Самары и Тольятти дали два дня, чтобы проверить работу торговых центров. При выявлении нарушений им будут грозить жесткие меры.

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