В Самаре с экс-руководителей Газбанка потребовали 11 млрд рублей

Бывшее руководство банка подозревают в выводе активов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Агентство по страхованию вкладов потребовало взыскать с экс-руководителей обанкротившегося Газбанка 11,77 млрд рублей. Соответствующее заявление 22 сентября было направлено в арбитражный суд Самарской области.

К субсидиарной ответственности хотят привлечь 14 бывших топ-менеджеров банка. В списке: бывшие председатели правления Михаил Липовецкий, Владимир Аверин и Артем Маслов, их заместители, главный бухгалтер и члены совета директоров.

Напомним, лицензию у Газбанка отозвали в июле 2018 года, затем его признали банкротом. Конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов. Была проведена проверка, которая выявила ряд нарушений. Экс-руководителей банка уличили в выводе активов на несколько миллиардов рублей. Им вменяют предоставление невозвратных кредитов юридическим и физлицам; приобретение неликвидных облигаций и продажу ценных бумаг контрагентам, которые не имели возможности их оплатить.