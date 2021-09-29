В Самаре представили визуализацию проекта обновления квартала у хоральной синагоги

Исторический квартал у синагоги ждет реновация / Фото: правительство Самарской области

Появилась визуализация проекта реновации исторического квартала возле хоральной синагоги в Самаре. Обновление ждет территорию, расположенную в границах улиц Ленинградской, Садовой, Венцека и Ленинской.

Проект предполагает возрождение хоральной синагоги и территории вокруг. Так, за зданием появится зеленая зона с местами для отдыха. Кроме того, судя по макету, который представило региональное правительство, будет благоустроен скверик на углу улиц Садовой и Ленинградской.

Территория у синагоги станет новым мультикультурным пространством / Фото: правительство Самарской области

Новый этап восстановления хоральной синагоги стартует в четверг, 30 сентября. Завтра там заложат памятный камень. Церемонию покажут онлайн. Она пройдет с 17:00 до 19:00.

Напомним, из-за проведения работ по реставрации хоральной синагоги закроют движение по улице Садовой. Проезд ограничат с 19:00 29 сентября до 6:00 1 октября на участке от Венцека до Ленинградской.