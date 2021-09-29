В Самаре сняли с воздуха обновленный сквер возле Фабрики-кухни

Площадку у филиала Третьяковки в Самаре преобразили в сентябре 2021 года Фото: скриншот с видео

В Самаре преобразилась территория возле здания Фабрики-кухни — будущего филиала Третьяковской галереи. Вместо пустующей площадки появился сад баланса с необычным арт-объектом. Местный видеоблогер Евгений Щекин показал с воздуха, как сейчас выглядит новое общественное пространство.

Территорию на пересечении улицы Ново-Садовой и проспекта Масленникова теперь не узнать. Фабрика-кухня больше не скрывается за фальшфасадами. Здание окрасилось в серые тона, приобрело огромные витражные окна и обзавелось, наконец, надежной крышей.

Возле памятника конструктивизма обновили сквер памяти борцам революции и обустроили сад баланса, имеющего две составляющие — культурную и природную. Здесь высадили цветы и кустарники, уложили деревянные настилы, сделали релакс-зоны, а также установили необычные арт-объекты. На площадке появились кирпичная кладка с завода имени Масленникова и буквы ЗИМ, которые светятся в темноте.

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