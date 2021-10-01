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Общество1 октября 2021 9:07

В Приволжском микрорайоне Самары на сутки отключат горячую воду и отопление

Это связано с работами на теплосетях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Отключение коснется жителей домов в границах Кирова, Ташкентской, Молодежной, Тополей и Московского шоссе

Отключение коснется жителей домов в границах Кирова, Ташкентской, Молодежной, Тополей и Московского шоссе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители части Приволжского микрорайона Самары на сутки останутся без горячей воды и отопления. Подачу ресурса им отключат с 9:00 пятницы, 1 октября, до 9:00 субботы, 2 октября.

- Ограничения связаны с переключением на постоянную схему подачи теплоснабжения после завершения работ по перекладке теплосетей, - сообщает в твиттере администрация Промышленного района.

Без тепла и горячей воды придется посидеть жителям домов, расположенных в границах проспекта Кирова, улиц Ташкентской, Молодежной, Тополей и Московского шоссе.

Напомним, в Самаре завершается процесс подключения жилого фонда к теплу. По состоянию на 30 сентября батареи нагрелись в более чем 10 тысячах домов (97,6%). Для тех, у кого в квартирах до сих пор холодно, открыли горячую линию.