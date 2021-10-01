В Самаре усилили антиковидные рейды по ТЦ и фудкортам

Рейды в ТЦ также направлены на выявление подростков-нарушителей / Фото: администрация Самары

В Самаре усилили контроль за соблюдением коронавирусных ограничений в торговых центрах и фудкортах. Рейды по этим заведениям проводят каждый день. Под особым вниманием проверяющих — наличие масок, социальная дистанция и санитарная обработка помещений, сообщает пресс-служба мэрии города.

Очередной рейд в четверг, 30 сентября, прошел в ТЦ на улице Дыбенко. Проверяющие убедились, что на входе есть антисептики, посетителей просят надеть маски, а аудиоинформаторы напоминают о выполнении требований Роспотребнадзора.

- За сентябрь проведено более 400 проверок в объектах потребрынка, составлен 81 акт о нарушении масочного режима, - рассказал консультант отдела потребительского рынка администрации Советского района Леонид Тарасов.

Отметим, что недобросовестным предпринимателям грозят штрафы. Кроме того, из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований их работу могут приостановить.

Добавим, проверки в ТЦ и фудкортах также направлены на выявление подростков-нарушителей. Им запрещено находиться там без сопровождения взрослых. На тех, кто достиг 16 лет, могут составить протокол. Рассматривать его будет комиссия по делам несовершеннолетних. Как правило, она либо выносит предупреждение, либо назначает штраф.

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