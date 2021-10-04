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Общество4 октября 2021 15:25

В Самаре полицейские навестили спасенную дочку футболиста «Акрона» Дмитрия Ефремова

Девочка пошла на поправку, и врачи выписали ее из больницы
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Полицейские пожелали малышке и ее родителям крепкого здоровья и счастливой жизни. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские пожелали малышке и ее родителям крепкого здоровья и счастливой жизни. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Лейтенант полиции Ильдар Миникаев и младший лейтенант полиции Ринат Сабитов приехали навестить дочку полузащитника тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Дмитрия Ефремова, которую они оперативно довезли до больницы вечером 13 сентября 2021 года.

Напомним, около 20 часов вечера 13 сентября футболист Дмитрий Ефремов попросил инспекторов ДПС, которые несли дежурство на улице Ново-Садовой в Самаре, помочь оперативно добраться до больницы. В его машине находилась полуторагодовалая дочка с признаками сильного отравления, а в вечернее время на дорогах были жуткие пробки.

Полицейские, не теряя ни минуты, включили звуковые сигналы и проблесковые маячки и сопроводили автомобиль до Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой, где передали девочку в руки медицинских работников и вернулись на маршрут патрулирования.

Футболист Дмитрий Ефремов не спросил имена спасителей своей дочери, а через некоторое время разместил в социальных сетях видеообращение, где пытался найти и поблагодарить полицейских. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники ГУ МВД по Самарской области выявили видеообращение тольяттинского футболиста и связались с ним. Узнав, что девочку уже выписали из больницы и с ней все хорошо, инспекторы ДПС приехали навестить малышку.

- В этот день благодарный отец с мамой девочки смогли лично сказать полицейским: «Большое спасибо за помощь», - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В свою очередь офицеры ответили, что это их обычная повседневная работа – быть готовым всегда прийти на помощь. Именно такие события демонстрируют, что ежедневная работа сотрудников полиции – это не только раскрытие преступлений, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения, а еще и полное, бескорыстное участие в жизни тех, кто по разным причинам оказался в беде и нуждается в помощи. Полицейские пожелали малышке и ее родителям крепкого здоровья и счастливой жизни.

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В Самаре сотрудники Госавтоинспекции встретились со спасенной ими малышкой
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции встретились со спасенной ими малышкой
Сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили видеообращение полузащитника тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Дмитрия Ефремова, который пытался найти самарских инспекторов ДПС, оказавшим ему помощь в доставлении его дочери в больницу, и лично поблагодарить их. В ходе проверки данной информации выяснилось, что теми сотрудниками были инспекторы ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре лейтенант полиции Ильдар Миникаев и младший лейтенант полиции Ринат Сабитов, которые рассказали все подробности случившегося. Вечером 13 сентября они несли службу на улице Ново-Садовой в городе. Около 20:00 рядом с инспекторами остановился автомобиль. Взволнованный мужчина-водитель рассказал полицейским, что у него в автомобиле находится полуторогодовалая дочка с сильным отравлением, которая нуждается в срочной медицинской помощи. Мужчина боялся, что ему не скоро удастся доехать до больницы из-за пробок на дороге. Понимая, что важная каждая минута Ильдар и Ринат приняли решение сопроводить автомобиль до больницы. Доложив о случившемся в дежурную часть, полицейские включили звуковые сигналы и проблесковые маячки и сопроводили автомобиль до Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой, где передали девочку в руки медицинских работников и вернулись на маршрут патрулирования. Узнав, что с девочкой все хорошо, она уже поправилась и ее выписали с больницы, полицейские решили съездить и наведать малышку. И вот, когда она с родителями впервые после долгого лечения вышла с дома на улицу погулять, к ним и подошли офицеры ГИБДД. В этот день благодарный отец с мамой девочки смогли лично сказать полицейским: «Большое спасибо за помощь». А сами инспекторы сказали, что это никакой не героический поступок, а их обычная повседневная работа быть готовым всегда прийти на помощь. И именно такие события демонстрируют, что ежедневная работа сотрудников полиции это не только раскрытие преступлений, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения, а еще и полное, бескорыстное участие в жизни тех, кто по разным причинам оказался в беде и нуждается в помощи. Госавтоинспекция города Самары желает малышке и ее родителям крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни!