В Самаре полицейские навестили спасенную дочку футболиста «Акрона» Дмитрия Ефремова

Полицейские пожелали малышке и ее родителям крепкого здоровья и счастливой жизни. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Лейтенант полиции Ильдар Миникаев и младший лейтенант полиции Ринат Сабитов приехали навестить дочку полузащитника тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Дмитрия Ефремова, которую они оперативно довезли до больницы вечером 13 сентября 2021 года.

Напомним, около 20 часов вечера 13 сентября футболист Дмитрий Ефремов попросил инспекторов ДПС, которые несли дежурство на улице Ново-Садовой в Самаре, помочь оперативно добраться до больницы. В его машине находилась полуторагодовалая дочка с признаками сильного отравления, а в вечернее время на дорогах были жуткие пробки.

Полицейские, не теряя ни минуты, включили звуковые сигналы и проблесковые маячки и сопроводили автомобиль до Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой, где передали девочку в руки медицинских работников и вернулись на маршрут патрулирования.

Футболист Дмитрий Ефремов не спросил имена спасителей своей дочери, а через некоторое время разместил в социальных сетях видеообращение, где пытался найти и поблагодарить полицейских. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники ГУ МВД по Самарской области выявили видеообращение тольяттинского футболиста и связались с ним. Узнав, что девочку уже выписали из больницы и с ней все хорошо, инспекторы ДПС приехали навестить малышку.

- В этот день благодарный отец с мамой девочки смогли лично сказать полицейским: «Большое спасибо за помощь», - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В свою очередь офицеры ответили, что это их обычная повседневная работа – быть готовым всегда прийти на помощь. Именно такие события демонстрируют, что ежедневная работа сотрудников полиции – это не только раскрытие преступлений, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения, а еще и полное, бескорыстное участие в жизни тех, кто по разным причинам оказался в беде и нуждается в помощи. Полицейские пожелали малышке и ее родителям крепкого здоровья и счастливой жизни.