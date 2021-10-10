Бывшего министра здравоохранения Самарской области наградили медалью

Руководство страны отметило его заслуги по борьбе с коронавирусом. Фото: Twitter минздрава Самарской области

В октябре бывший министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов был награжден медалью Луки Крымского - это государственная награда за заслуги в сфере здравоохранения. Указ о награждении Ратманова подписан президентом страны Владимиром Путиным. Интересно, что отметили Ратманова за «большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19».

Министерство здравоохранения у нас в регионе Ратманов возглавлял с октября 2018 года по апрель 2020. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию в начале пандемии коронавируса – на тот момент в регионе было 14 заболевших.

Сейчас Михаил Ратманов занимает пост начальника Управления организации медицинской помощи, промышленной медицины и противодействия чрезвычайным ситуациям Федерального медико-биологического агентства России.

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