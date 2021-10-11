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Общество11 октября 2021 8:28

На проект реконструкции музея Алабина в Самаре потратят более 46 миллионов рублей

В ноябре станет известен исполнитель работ
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На время реконструкции музей закроют

На время реконструкции музей закроют

Фото: "КП" Архив

На сайте Госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию реконструкции Самарского областного краеведческого музея имени Алабина. На создание проекта направлено более 46 миллионов рублей.

Напомним, о масштабной реконструкции музея начали говорить еще в 2019 году. Планировалось, что обновление знания произойдет в рамках нацпроекта, но в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал постановление о выделении средств из федерального бюджета на модернизацию культурных учреждений страны.

Подрядчика, который создаст проект реновации, объявят после 2 ноября 2021 года. Начальная цена контракта – 46 150 000 рублей. Стоит отметить, что согласно техзаданию, на время реконструкции музей временно прекратит свою работу.