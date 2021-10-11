Стало известно, как отразится смена владельца «СамараАвтоГаза» на пассажирских перевозках

Автобусы в Самаре продолжат работать по утвержденному графику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, повлияет ли смена руководства в «СамараАвтоГазе» на пассажирские перевозки. По информации компании, автобусы продолжают работать по установленному графику.

Ранее сообщалось, что новым владельцем перевозчика может стать столичное ООО «Ранд-Транс». Стороны начали обсуждать сделку больше месяца назад, но окончательное решение пока не принято. В рамках предварительного соглашения московская компания предоставила Самаре 10 новых «МАЗов».

Пресс-секретарь «Ранд-Транса» Анна Харитонова ранее сообщала «КП-Самара», что ни сотрудникам «СамараАвтоГаза», ни пассажирам волноваться не стоит. Она отметила, что смена собственника не отразится ни на стоимости проезда, ни на количестве автобусов и рейсов. Все водители и кондукторы сохранят рабочие места.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в состав владельцев «СамараАвтоГаз» вошел предприниматель Александр Судаков. Он числится учредителем нескольких компаний, в том числе тех, что занимаются пассажирскими перевозками.