В Самаре обжалуют приговор по делу об афере при строительстве трамвайной ветки до «Солидарность Арены»

Новую трамвайную ветку построили к чемпионату мира по футболу 2018 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обжалуют приговор по делу о мошенничестве при строительстве трамвайной линии до стадиона «Солидарность Арена». Обвиняемыми по нему проходили экс-замглавы АО «ВТС Метро» Эдуард Меркулов и замдиректора ООО «Росэлектрик» Александр Агапов.

Напомним, в апреле 2017 года власти заключили контракт с компанией «ВТС Метро». Она обязалась отремонтировать трамвайные пути от площади Урицкого до Московского шоссе, а также проложить ветку от улицы Ташкентской до стадиона «Солидарность Арена». Стоимость контракта составила 741 млн рублей.

Проект предусматривал установку программного комплекса для автоматизации электросетей. За эту работу взялись сотрудники ООО «Росэлектрик». В установленные сроки они отчитались о выполнении заказа на 7,1 млн рублей. Однако в дальнейшем выяснилось, что компания сэкономила. Она поставила оборудование стоимостью в разы меньше – всего 1,6 млн рублей.

По данному факту весной 2020 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители направили его в суд в марте 2021-го. Заседания несколько раз переносились: то из-за неявки свидетелей, то из-за других оснований. В начале сентября Ленинский районный суд Самары вынес обвинительный приговор, говорится на сайте инстанции. Эдуарду Меркулову и Александру Агапову назначили три года колонии общего режима. Однако решение было обжаловано. Обращения приняты к рассмотрению.

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