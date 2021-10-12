В Самаре закончили сборку половины путепровода через ж/д пути у Фрунзенского моста

Путепровод планируют достроить до конца 2021 года Фото: скриншот с видео

В областной столице завершили очередной этап строительства путепровода на 1094 км ж/д перегона Кряж – Самара. Рабочие закончили сборку одной полосы, а вторую смонтировали наполовину. Местный видеоблогер Евгений Щекин снял с воздуха, как продвигается стройка.

Напомним, путепровод через железную дорогу входит в состав второго этапа Фрунзенского (Самарского) моста. Вместе с ним строят еще две развязки – на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской, а также на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской. Второй объект почти готов. Рабочие уложили там асфальт, осталось нанести разметку, установить ограждения и дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что движение по двум развязкам мостового перехода планируется запустить до конца 2021-го. Полностью ввести объекты в эксплуатацию должны в первом квартале следующего года.