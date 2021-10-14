«Лежачие дети не должны лежать»: известные врачи приехали в Самару для помощи паллиативной службе

Армен Бенян пожелал врачам стать одной командой с маленькими пациентами и их родителями Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарской области зарегистрировано 228 детей с паллиативным статусом – это дети с тяжелыми генетическими, неврологическими и онкологическими заболеваниями. Им не суждено выздороветь. Многие из них не доживут до 18 лет.

- Слово «паллиативный» для большинства врачей означает конец, что с пациентом уже нет смысла работать в больнице, - констатировал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. – Но на самом деле, «паллиативный» - это начало пути пациента, и насколько он будет долгим, зависит от нас с вами.

В регионе в этом году произошли большие изменения: минздрав обновил списки паллиативных пациентов, к концу года в больнице имени Середавина запланировано открытие первого паллиативного отделения. По согласованию с губернатором выделены бюджетные деньги на закупку лечебного питания для тяжелобольных детей – у многих из них организм просто не усваивает обычную пищу, а потому у ребенка не остается сил жить.

14 и 15 октября в Самаре минздрав и благотворительный фонд ЕВИТА при поддержке гранта банка Тинькофф проводит двухдневный семинар для врачей. Туда приглашены неврологи, педиатры и другие специалисты, которым так или иначе приходится взаимодействовать с тяжело больными детьми.

По словам Натальи Саввы, львиная доля паллиативных пациентов может быть скрыта от статистики Фото: Александра БУДАЕВА

О том, что такое паллиативная помощь, зачем ребенку лечебное питание, гастростома, трехеостома и прочее, самарским врачам рассказывают известнейшие врачи: врач-диетолог Андрей Вашура и хирург-эндоскопист Илья Захаров из Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, а также Наталья Савва – один из руководителей благотворительного фонда «Детский паллиатив».

- Лежачие дети не должны лежать – это доказывает практика фонда «Дома с маяком». Кажется, что дети там не такие тяжелые как те, что лежат в интернатах, но к ним просто иное отношение, - рассказала сегодня Наталья Савва. – Высший пилотаж – это когда семья с паллиативным ребенком живет обычной жизнью: ходят в бассейн, летают на отдых.

По словам Саввы, в Москве многое уже сделано для развития паллиативной помощи – не только медицинской, но и психологической, социальной и духовной. Там понимают: задача специалистов - не только обеспечить комфортную жизнь, но и спокойный уход паллиативного пациента, а потом помочь его семье пережить горе и восстановить социальные связи.

Семинар организовали для того, чтобы и в Самарской области врачи знали и понимали, как помочь тяжело больным детям вне зависимости от того, работают ли специалисты в паллиативном отделении или любом другом,

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