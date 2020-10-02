В Тольятти 3-летней девочке вставили в желудок трубочку для питания

Илья Захаров провел операцию 3-летней девочке из Тольятти. Фото: предоставлено БФ "ЕВИТА"

1 октября в Тольятти приехал столичный специалист по установке гастростом Илья Захаров. Он провел операцию подопечной благотворительного фонда «ЕВИТА» и научил таким же манипуляциям врачей из Тольяттинской городской детской клинической больницы.

Гастростома - это специальная трубочка, которая вставляется в живот и желудок ребенку, который не может кушать самостоятельно. Для тяжелобольных и неизлечимых детей это считается щадящим методом кормления:

- Если ребенок не будет питаться правильно, он не сможет набирать вес, все процессы заживления будут проходить сложнее, - объяснила главврач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина. - Гастростомы позволяют в разы улучшить качество жизни паллиативных больных.

Илья Захаров работает в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, он уже провел около 400 подобных операций. Вчера его пациенткой стала 3-летняя Саша Ступаченко, у нее много тяжелых заболеваний, но основной диагноз - «раннее тяжелое органическое поражение ЦНС». Кушать девочка сама не может, ранее у нее была через нос вставлена трубочка для кормления, но ее нужно менять каждую неделю, и процесс это крайне неприятный. Гастростома значительно проще в использовании и облегчит жизнь малышке и ее маме.

Всего под опекой фонда «ЕВИТА» сейчас находятся 25 неизлечимо больных детей, живущих в семьях, и 87 детей-сирот из пансионата для детей-инвалидов.

- Наша помощь экс-территориальна. Мы рассматриваем любые обращения к нам, даже если человек живет за пределами нашего региона, - отметил учредитель фонда «ЕВИТА» заместитель председателя правления «Роснано» Владимир Аветисян.

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