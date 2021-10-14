В Самаре хозяйка десятка кошек, запертых в квартире, сцепилась с волонтерами, которые пытались покормить животных

Кошки днем и ночью просят есть Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Неожиданным образом разворачиваются событий со «зверинцем» на ул.Юбилейной, 35. Владелица квартиры Екатерина развела несколько десяток кошек, после чего съехала – находиться в этом помещении невозможно. Поэтому раз в пару дней она приходит покорить животных, но, видимо, им этого мало, потому что они почти постоянно мяукают и просят есть.

Жить рядом с такой квартирой невозможно – соседи писали во все инстанции, даже выиграли суд, который своим решением обязал Екатерину восстановить порядок. Но с тех пор прошло несколько месяцев, а все остается по-прежнему.

После публикации на сайте «КП-Самара» на проблему обратили внимание полицейские, приставы и… волонтеры.

Волонтеру выдрали клок волос Фото: Предоставлено "Комсомолке"

13 октября к окну, которое сейчас предположительно является единственным способом проникнуть в квартиру (по некоторым данным, входная дверь заколочена), подошли волонтеры. Но когда они попытались приоткрыть окно, чтобы покормить животных, появилась Екатерина. Далее последовала перепалка, драка, у одной из волонтеров выдран клок волос. Пострадавшая уже написала заявление в полицию.

- А тем временем у меня в квартире от нее ползут мошки. Убивает их по 10 штук, но они не прекращаются, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» соседка, которая живет прямо над «нехорошей» квартирой. – Так дальше жить просто невозможно. Все жильцы уже на взводе, а ей хоть бы что.

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