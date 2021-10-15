В школах Самары не планируют переносить осенние каникулы

Школьники Самары будут находиться на дистанционке до 7 ноября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, перенесут ли в школах Самары осенние каникулы. По информации городского оперативного штаба, дистанционное обучение, которое ввели для учеников 6-10 классов, на них никак не скажется. Они начнутся, как и положено, с 1 ноября 2021 года.

- Первого ноября начинаются осенние каникулы, поэтому было предложено продлить дистанционный формат до их завершения – 7 ноября. В начале месяца будет принято решение по дальнейшему режиму обучения, - сообщил накануне, 14 октября, и.о. главы департамента образования Илья Осипов.

Отметим, что в Тольятти осенние каникулы все же перенесли. Школьники будут учиться на дому до 19 октября. Каникулы у них начнутся раньше обычного срока и продлятся с 20 по 27 октября 2021 года. Такое решение принял городской оперштаб.