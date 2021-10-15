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Общество15 октября 2021 14:24

Дмитрий Азаров потребовал разобраться с людьми, унизившими пенсионера на рынке в Самаре

По факту конфликта с участием пожилого мужчины и торговцев фруктами проведут проверку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Глава региона поручил наказать виновных

Глава региона поручил наказать виновных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конфликт торговцев-мигрантов и пенсионера на рынке в Самаре дошел до губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона, узнав о случившемся, потребовал разобраться в ситуации.

- По факту оскорбления пожилого человека на одном из самарских рынков будет проведена проверка. Губернатор поручил применить к виновным лицам установленные законодательством меры и отметить людей, которые не остались в стороне, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, накануне, 14 октября, в соцсетях появилось видео, как торговцы рынка бросили в пенсионера помидором. Овощ угодил ему прямо в глаз. Все случилось на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. За пожилого человека заступились прохожие. Они потребовали, чтобы мигранты извинились перед ним.

Полиция уже занялась данным инцидентом. Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия.