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Общество15 октября 2021 20:48

Полиция пришла к продавцам фруктов в Самаре после нападения на пенсионера 14 октября 2021 года

В Самаре проверяют стихийный рынок в Промышленном районе
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Промышленном районе проверяют стихийный рынок. Фото - администрация Самары

В Промышленном районе проверяют стихийный рынок. Фото - администрация Самары

В Самаре провели рейд по стихийным торговым рядам в Промышленном районе после нападения на пенсионера. Во время рейда выявляли незаконных торговцев, сообщили в городской администрации.

Ранее появилась информация, что торговцы со стихийного рынка напали на пожилого мужчину, бросив ему в лицо помидором. На защиту пенсионера встали прохожие, видео потасовки появилось в соцсетях.

После инцидента депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн призвал наказать и выдворить из страны обидчиков пенсионера, в ситуации разобраться поручил губернатор.

По итогам рейда составляют протоколы о незаконной торговле, нарушителей штрафуют.