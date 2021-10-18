Для черных риелторов из Тольятти набирают новых присяжных

Пять человек обвиняют в череде мошенничеств, подделке документов и даже убийств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в Самарском областном суде стартует новый набор для рассмотрения уголовного дела черных риелторов из Тольятти. Пять человек обвиняют в череде мошенничеств, подделке документов и даже в убийствах. По версии следствия, группу возглавляла Лилия Малебская, в махинациях были замешаны десятки человек – кто-то осознанно, другие, предположительно, не были в курсе происходящего. Квартиры забирали у людей пьющих и одиноких, при этом их не останавливало даже наличие маленьких детей.

Расследование завершили еще летом, дело направили в Самарский областной суд, подсудимые просили суд присяжных. Несколько месяцев потребовалось, чтобы сформировать коллегию, но ее почти сразу распустили.

- 17 сентября было принято решение о роспуске кандидатов в присяжные заседатели в связи с наличием оснований для отвода председательствующего судьи, предусмотренных главой 9 УПК РФ, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в областном суде.

18 октября процесс набора присяжных начался заново. Сколько времени потребуется на формирование коллегии в этот раз, пока не ясно. Председательствующим назначена судья Елена Грибова.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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