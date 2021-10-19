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Происшествия19 октября 2021 14:34

Суд оставил замначальника полиции Самары в СИЗО до 19 ноября 2021 года

Вячеслав Хомских будет находиться под стражей еще месяц
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейского подозревают в получении взяток от ОПГ "Законовские"

Полицейского подозревают в получении взяток от ОПГ "Законовские"

Фото: Александра БУДАЕВА

Заместитель начальника УМВД по Самаре полковник Вячеслав Хомских продолжит сидеть в СИЗО. Самарский районный суд продлил ему меру пресечения еще на месяц. Правоохранитель, подозреваемый в коррупционном преступлении, будет находиться под арестом до 19 ноября 2021 года, сообщили в инстанции.

Вячеслав Хомских попал в поле зрения силовиков в конце 2020 года. В отношении него возбудили уголовное дело о взяточничестве. По версии следователей, в 2011-м полицейский получил от ОПГ «Законовские» автомобиль «Нива». Презент полагался за общее покровительство. По некоторым данным, полковник получал незаконные вознаграждения и в виде денег. За годы «сотрудничества» с бандой он «заработал» около 20-22 млн рублей.

Напомним, Вячеслав Хомских находится под арестом уже несколько месяцев. Ранее он пытался оспорить меру пресечения в областном суде, но у него ничего не вышло.