Суд оставил замначальника полиции Самары в СИЗО до 19 ноября 2021 года

Полицейского подозревают в получении взяток от ОПГ "Законовские" Фото: Александра БУДАЕВА

Заместитель начальника УМВД по Самаре полковник Вячеслав Хомских продолжит сидеть в СИЗО. Самарский районный суд продлил ему меру пресечения еще на месяц. Правоохранитель, подозреваемый в коррупционном преступлении, будет находиться под арестом до 19 ноября 2021 года, сообщили в инстанции.

Вячеслав Хомских попал в поле зрения силовиков в конце 2020 года. В отношении него возбудили уголовное дело о взяточничестве. По версии следователей, в 2011-м полицейский получил от ОПГ «Законовские» автомобиль «Нива». Презент полагался за общее покровительство. По некоторым данным, полковник получал незаконные вознаграждения и в виде денег. За годы «сотрудничества» с бандой он «заработал» около 20-22 млн рублей.

Напомним, Вячеслав Хомских находится под арестом уже несколько месяцев. Ранее он пытался оспорить меру пресечения в областном суде, но у него ничего не вышло.