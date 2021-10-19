В Самаре часть площадей ТЦ «Парк Хаус» выкупила корпорация «РосРегион Развитие»

Теперь больше половины ТЦ "Парк Хаус" принадлежит ИК "РосРегион Развитие" Фото: "КП" Архив

Корпорация «РосРегион Развитие» продолжает выкупать площади ТЦ «Парк Хаус» в Самаре у обанкротившегося бывшего оператора торгового центра. Как сообщают представители организации, сейчас было приобретено 2,3 тыс. кв. м. торговых площадей, которые ранее принадлежали федеральной сети «Техносила».

В 2018 году компанию «Арес Недвижимость», которая владела большей частью торгового центра, признали банкротом. Компания за три года смогла погасить 909 млн рублей из 4,9 млрд задолженности перед кредиторами. Осенью 2021 года Арбитражный суд Москвы посчитал, что управляющий сделал все возможное для удовлетворения требований кредиторов и постановил завершить конкурсное производство в отношении компании «Арес Недвижимость».

Напомним, корпорация «РосРегион Развитие» выкупает площадки ТЦ с прошлого года. Ранее ООО «ФизРазвитие», которое принадлежит корпорации, выкупило у бывшего оператора «Арес Недвижимость» половину торгового центра – 28,68 тысяч квадратных метров из общих 55 тысяч. Сделка состоялась в ноябре прошлого года, ее стоимость составила 694 миллиона рублей.