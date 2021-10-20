Жители Самары пожаловались на шум во время масштабного строительства развязки на Ново-Садовой

Работы на месте будущей эстакады проводят день и ночь. Фото: Скриншот с видео / Самарской 163

В Самаре продолжается масштабное строительство двухуровневой развязки на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии. Работы ведутся по графику, но в социальных сетях начали появляться жалобы от жителей ближайших домов, которые уже устали от постоянного шума со стройки.

Жители жалуются в основном, на проведение работ в ночное время. Так, придя с работы домой, жильцы многоэтажек на Ново-Садовой вынуждены засыпать под гул тракторов и другой спецтехники, которые проводят работы на месте будущей эстакады. По словам жильцов, шум продолжается ежедневно до рассвета.

Напомним, масштабное строительство двухуровневой развязки на Ново-Садовой в Самаре началось летом этого года. Общая протяженность реконструируемого участка – 1,1 км, а проезжая часть будет шестиполосной. Сейчас на месте стройки ограничено движение, автомобилисты движутся в объезд. Это тоже создает некоторые трудности для горожан, но вынужденные меры временные.

- Однако строительство двухуровневой развязки в свою очередь позволит лишить множество проблем и добиться серьезных улучшений доступности транспортной инфраструктуры, - отмечают чиновники.