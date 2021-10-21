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Происшествия21 октября 2021 9:21

Опубликовано шокирующее видео момента ДТП с погибшей под большегрузом девочкой в Самаре

ЧП произошло днем 20 октября 2021 года на улице Авроры (кадры 18+)
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Ребенок скончался от полученных травм. Фото: прокуратура Самары

Ребенок скончался от полученных травм. Фото: прокуратура Самары

В Самаре 20 октября 2021 года на улице Авроры под колеса большегруза «Даф» попала 10-летняя школьница. Девочка от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. В социальных сетях появилось страшное видео момента ДТП.

По предварительным данным полицейских, ребенок вместе с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент с Авроры на Партизанскую поворачивал большегруз.

В настоящее время назначена прокурорская проверка по факту происшествия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства ДТП, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео момента гибели девочки под колесами грузовика в Самаре