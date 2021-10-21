На учительницу из Самары завели второе уголовное дело о развращении 15-летней школьницы

Учительница развращала школьницу в своей квартире в новогодние праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учительница из Самары, которую уличили в развращении 15-летней школьницы, стала фигуранткой нового уголовного дела. Его возбудили по части 2 статьи 134 УК РФ «Лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 24-летняя учительница физкультуры и ОБЖ развращала девятиклассницу в своей квартире на улице Арбатской. Все происходило в период с 7 по 10 января 2021 года.

Известно, что девушка больше не работает в школе. В последнее время она трудилась в одной из финансовых организаций. О ее близких отношениях с бывшей ученицей стало известно совсем недавно. Отметим, что первое преступление самарчанка тоже совершила в период новогодних каникул. Сейчас она находится под домашним арестом.