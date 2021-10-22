Блогер из Самары показал заброшенную «Клинику Сердца» на Тушинской

Здание кардиоцентра стоит недостроенным уде пять лет Фото: принтскрин видео.

Самарский блогер Сергей Бобин показал, как сейчас выглядит недостроенная «Клиника Сердца» на улице Тушинской. Кардиоцентр должен был заработать еще в 2016 году, но из-за возбуждения уголовного дела на инвестора Сергея Шатило, проект был заморожен.

Напомним, директора компании «Современные медицинские технологии» осудили за коммерческий подкуп. Принадлежащий компании кардиологический центр заморозили на 90%-ой готовности. Его начали строить в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в 2019 году владельцу проекта предложили выкупить недострой. ООО «Медкон» готовы были заплатить компании Шатило 1,5 миллиарда рублей. Однако по последним данным, здание «Клиники Сердца» находится до сих пор во владении регионального Минздрава.