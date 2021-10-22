Что не будет работать в Самаре с 25 октября по 7 ноября

Что ж, регион ждет очередной локдаун

В Самарской области и Самаре режим нерабочих дней вводится с 25 октября 2021 года, на неделю раньше, чем в целом по России. В постановлении, которое подписал губернатор Дмитрий Азаров, предусмотрен ряд категорий граждан, которые будут трудиться в обычном режиме, и во время локдауна в том числе. Это и работники системообразующих предприятий, и сотрудники организаций непрерывного цикла и многие другие. Мы выяснили, что же точно будет закрыто в Самаре и Самарской области с 25 октября по 7 ноября 2021 года.

Итак, в эти дни не будут работать, даже при предъявлении QR-кодов:

- учреждения культуры. Музеи, театры, выставки, библиотеки. Они откроются при благоприятном развитии событий только 8 ноября, с 50% заполненностью и QR-кодами.

- фитнес-центры, спортивные секции. Приостановлено проведение спортивных мероприятий,

- парикмахерские, салоны красоты, бани,

- автомойки,

- детсады - в режиме дежурных групп,

- рестораны, бары, пабы и все заведения общепита, кроме заводских столовых,

- магазины, если там не продают продукты первой необходимости.

В торговые центры и отдельно стоящие гипермаркеты будут пускать только с QR-кодами. Действует строгий масочный режим в общественных местах. На улицу выведут дополнительные патрули.

Почты, банки, больницы работают в штатном режиме. Студентов и дополнительные образовательные организации отправляют на дистанционку.