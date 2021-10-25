В Самарской области суточный прирост COVID-больных скакнул до 1184 человек

Общее число случаев заражения коронавирусом в 63 регионе перевалило за 125 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За сутки в регионе выявили 1 184 новых пациентов. Общее число случаев заражения достигло 125 004. Такие данные в понедельник, 25 октября 2021 года, приводит оперштаб.

В 63 регионе уже второй день подряд суточный прирост COVID-больных превышает тысячу человек. Губерния находится по этому показателю на четвертом месте. Лидеры антирейтинга: Москва (7 778), Московская область (3 127) и Санкт-Петербург (2 693).

Растет в Самарской области и число выздоровевших. Закончили лечение еще 743 жителя региона. Всего - 97 262.

Увеличилось также количество смертельных случаев. Умерли 18 пациентов с КВИ. С начала пандемии - 4 442.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября 2021 года в Самарской области ввели нерабочие дни. В этот период будут закрыты театры, музеи, кино, фитнес-центры и другие развлекательные заведения.