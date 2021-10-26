Заболеваемость COVID-19 в Самарской области в 8 раз превысила показатели осени 2020 года

Наибольший рост заболеваемости отмечается среди детей и подростков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Показатели осени 2021-го уже в 8 раз выше, чем в тот же период прошлого года. Об этом в понедельник, 25 октября, на заседании оперштаба сообщила глава регуправления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

Напомним, накануне в губернии выявили рекордные 1184 случая заражения COVID-19. Больше всего инфицированных в Самаре – 480 и в Тольятти – 210. Показатели заболеваемости превышают среднеобластные в 25 муниципалитетах.

Рост наблюдается во всех возрастных группах. Наибольший среди детей 7-14 лет – на 30%, подростков 15-17 лет – на 36,5%, а также среди тех, кому 30-49 лет – на 25,7%, и тех, кому 50-64 года – на 26%. Поскольку школьники стали болеть чаще, медики призвали родителей усилить за ними контроль.

Детям и подросткам стоит посидеть дома, чтобы исключить риск заражения. Сейчас у них идут осенние каникулы. Власти уже придумали, как их развлечь онлайн. Среди мероприятий: мастер-классы, виртуальные экскурсии и даже караоке.