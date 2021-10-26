Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 октября 2021 14:50

В Самарской области введут новые правила для работы торговцев в локдаун

Открытыми оставят только те магазины, где 30% ассортимента – товары первой необходимости
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Контроль за бизнесом в период локдауна будет усилен

Контроль за бизнесом в период локдауна будет усилен

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области торговцев обяжут изменить ассортимент. Как минимум 30% товаров должны будут относиться к предметам первой необходимости. Такую норму введут для работы в период локдауна. Об этом стало известно в понедельник, 25 октября, на заседании оперштаба.

- Есть торговые точки, которые для обхода режима ограничений ввели в ассортимент санитайзеры и маски. В итоге они продолжают работать, подвергая опасности как сотрудников, так и покупателей, - отмечают в правительстве региона.

Именно из-за таких «хитрых» торговцев власти решили усилить контроль за бизнесом. Норму, согласно которой для работы в локдаун необходимо иметь определенный ассортимент, утвердят в ближайшее время.

Отметим, что нарушителей режима будут привлекать к ответственности – выписывать штрафы. В регионе даже запустили горячую линию, на которую можно сообщить о тех, кто не соблюдает антиковидные меры.