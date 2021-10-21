Нужны пешеходные ограждения! Кто виноват в гибели девочки под грузовиком в Самаре

Жителей Самары потрясло ДТП с погибшей школьницей под колесами грузовика. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Страшное ДТП произошло в Самаре 20 октября 2021 года на улице Авроры. 10-летняя школьница Милана возвращалась домой со школы в сопровождении своей мамы. Но, к сожалению, жизнь ребенка трагически оборвалась на пешеходном переходе прямо на глазах у своей матери.

ДТП произошло около полудня на пересечении улицы Авроры и Партизанской в Самаре. На данном перекрестке, возле автомобильной заправки, установлен светофор с дополнительной поворотной секцией. Мама с дочерью переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый», в тот момент с улицы Авроры на Партизанскую также на разрешенный свет поворачивал большегруз «Даф».

Все случилось мгновенно, девочка резко побежала вперед и попала под колеса полуприцепа тягача. Ребенка переехало тремя колесами задней оси, от полученных травм девочка скончалась на месте. Сложно передать словами, что в том момент чувствовала мама девочки. На опубликованных кадрах с камер уличного видеонаблюдения видно, как женщина в шоковом состоянии просит прохожих помощи, бегая вокруг бездыханного тела своей дочери.

Девочка скончалась на месте аварии от многочисленных травм. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Прибывшие к месту ДТП врачи скорой помощи не смогли помочь ребенку и лишь констатировали смерть от многочисленных травм и переломов. По предварительным данным сотрудников полиции, 44-летний водитель большегруза «Даф» двигался по улице Авроры со стороны Заводского шоссе в направлении улицы Партизанской. При повороте направо (напротив дома № 9 по улице Авроры) он не пропустил школьницу. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Трагедия, которая произошла в Самаре, не оставила никого равнодушным. В комментариях люди соболезнуют родным и близким погибшей Миланы, а также активно обсуждают само ДТП. Горожане разделились на два «лагеря» - одни винят в безответственности и невнимательности маму погибшей, на глазах которой все произошло, другие считают, что смерть ребенка полностью произошла по вине водителя, который не предпринял попытки остановиться и пропустить пешеходов.

Однако все эти комментарии являются лишь домыслами, а процессуальное решение будет принято экспертами. Жизнь ребенка уже не вернуть, а сердце матери не утешить.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Большинство самарцев согласились с тем, что многие пешеходные переходы в городе небезопасны. Особенно отмечаются «зебры», которые расположены на съездах с колец, либо как на Авроре/Партизанской – по дополнительной секции светофора.

- На многих перекрестках не правильно организована схема движения. Водители, особенно на фурах, просто не видят при повороте пешеходов, так как они находятся в так называемой «слепой зоне». «Зебры» нужно переносить подальше от поворотов, чтобы было время сориентироваться и при необходимости затормозить, - высказали свое мнение самарские автомобилисты.

Кроме того, пользователи посоветовали родителям лучше объяснять правила поведения на проезжей части. Маленьких детей при переводе через дорогу необходимо взять за руку. Также при переходе необходимо сначала убедиться, что автомобиль остановился и водитель пропускает пешехода, а уже потом начинать движение. Многие люди считают, что если они идут по пешеходному переходу, тем более на «зеленый» свет, то они находятся в безопасности. Однако стоит учитывать и человеческий фактор автомобилистов, а также то, что многотонную машину нельзя резко остановить в случае опасности, ведь у каждого автомобиля разный тормозной путь.

Действительно, в Самарской области часто случаются подобные аварии, когда водители при повороте не видят пешехода и сбивают его. Так, например, в Тольятти водитель автобуса не заметил переходящего дорогу первоклассника. К счастью, мальчик выжил, его с травмами госпитализировали в больницу. Также похожее ДТП произошло в Сызрани, там, на регулируемом перекрестке пенсионер на легковом автомобиле сбил шестилетнего мальчика, который шел по «зебре» с мамой.

Редакция «КП-Самара» приносят свои соболезнования родным и близким погибшей школьницы.

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