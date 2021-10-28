После серии поджогов в Подгорах организовали ночное патрулирование села

Дома полыхают по всему селу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители села Подгоры Волжского района Самарской области пожаловались на серию поджогов. Уже несколько дней здесь каждую ночь горят дома. Первое сообщение о пожаре поступило 24 октября, загорелся заброшенный дачный дом. Вскоре вспыхнули еще семь - на значительном расстоянии друг от друга. В МЧС назвали предварительной причиной пожаров поджог. В администрации Волжского района объяснили, что сейчас организовано патрулирование села.

- МВД и МЧС ведут расследование данных происшествий, - уточнили в администрации.

В это время жители попросили прислать в село пожарную машину, так как сейчас по вызову сотрудники МЧС едут из села Рождествено, а это занимает время. Местные жители боятся, что в итоге загорится и дом, где будут находиться в этот момент люди, не обойдется без погибших.

Сейчас местные жители бьют тревогу повсеместно и не могут даже предположить, кто же занимается огненными шоу: психически больной человек или любитель изощренных квестов.