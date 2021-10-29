Крытую спортплощадку начали строить у рынка в 15-м микрорайоне Самары

Обустройство спортивной площадки должны завершить в январе 2022 года Фото: скриншот с видео

В Самаре появится новый спортивный объект. Его построят на улице Ташкентской возле рынка в 15-м микрорайоне. Местный видеоблогер Сергей Бобин снял площадку с высоты птичьего полета.

Работы стартовали в начале октября 2021 года. Горожане поначалу подумали, что у рынка решили сделать новую парковку. Однако в министерстве имущественных отношении сообщили, что на участке построят крытую спортивную площадку. Разрешение на это уже выдано.

- Предполагается размещение временной крытой спортивной площадки. Она будет представлять собой металлическую опорную конструкцию с искусственным травяным покрытием для игры в футбол, - отметили в ведомстве.

Планируется, что площадка будет готова в январе 2022 года. Об этом говорится в паспорте объекта.