В Самаре такси довезет до пунктов вакцинации со скидкой

Адреса пунктов вакцинации, к которым проложен «скидочный» маршрут, нужно проверить через приложение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сервис заказа такси «Ситимобил» запустил акцию: по специальному промокоду можно получить скидку на две поездки до пунктов вакцинации. Для этого промокод нужно ввести в приложении, и стоимость поездки снизится на 10%.

Адреса пунктов вакцинации, к которым проложен «скидочный» маршрут, также нужно проверить через приложение.

Напомним, Самарская область уже несколько недель держится на четвертом месте по стране по числу заболевших ковидом. С 1 по 7 ноября большинство предприятий перестают работать, сотрудники переходят на удаленный режим. Для того, чтобы зайти в торговые центры или магазины, нужно предъявить QR-код. С 7 ноября на режим самоизоляции переводят всех жителей старше 60 лет, у которых QR-кода нет.

Уже сейчас в пункты вакцинации выстраиваются очереди тех, кто хочет сделать прививку от коронавируса. Часть пунктов вакцинации переведены на круглосуточный режим работы.

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