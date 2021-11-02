Заместителя министра транспорта Самарской области подозревают в конфликте интересов

Прокуратура направила представление в адрес руководства Минтранса Фото: Google Карты

Заместителя министра транспорта и автодорог Самарской области Андрея Спиридонова уличили в конфликте интересов. Нарушения в ходе проверки выявила региональная прокуратура. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, опубликовав копию представления надзорного ведомства.

Было установлено, что сразу два родственника чиновника заняли должности в подведомственных ему учреждениях. Так, зять замминистра стал секретарем единой закупочной комиссии ГКП «АСАДО», а племянник его жены — начальником управления диагностики в ГКУ СО «Управление дорог». Была возможность возникновения конфликта интересов, но Андрей Спиридонов не уведомил об этом свое начальство.

Кроме того, прокуроры выяснили, что супруга чиновника на 62,6 тыс. рублей занизила свой заработок в декларации о доходах.

Сотрудники надзорного ведомства направили представление с требованием устранить все нарушения руководству областного Минтранса.

Напомним, накануне стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников министерства транспорта. Следователи полагают, что чиновники ненадлежащим образом выполняли свои обязанности. Из-за этого ряд дорог пришли в негодность. Пришлось закрыть школьные маршруты. По предварительным данным, сумма ущерба от действий чиновников составила около 190 млн рублей.

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