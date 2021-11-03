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Здоровье3 ноября 2021 8:40

В ковид-госпитале Самарской психиатрической больницы от коронавируса вылечили более 400 пациентов

На базе Самарской областной клинической психиатрической больницы продолжает работать ковид-госпиталь
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Из-за высокой заражаемости в Самаре перепрофилируют медицинские учреждения

Из-за высокой заражаемости в Самаре перепрофилируют медицинские учреждения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за повышения заболеваемости коронавирусом среди жителей Самарской области региональный Минздрав принял решение перепрофилировать некоторые медицинские учреждения и открыть на их базе ковидные госпитали. Так, дополнительные койки для больных коронавирусом были открыты в Самарской областной клинической психиатрической больнице на Нагорной, 78.

- За время работы у нас ковидного госпиталя на поправку пошли более 400 пациентов. Госпиталь работает достаточно интенсивно, - рассказал главный врач учреждения Михаил Шейфер в эфире ГТРК «Самара».

В настоящее время в самарской психбольнице развернуто 110 коек для больных коронавирусом, в том числе 7 реанимационных. Стоит отметить, что сама психиатрическая больница продолжает работать по профилю. Как пояснил главврач, отдельно работает ковидный госпиталь и отдельно диспансер.