Экс-глава СОФЖИ Реналь Мязитов подал кассационную жалобу на приговор

Жалобу Реналя Мязитова рассмотрит Шестой кассационный суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывший глава Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналь Мязитов обжалует свой приговор в Шестом кассационном суде. Соответствующее заявление поступило в инстанцию 18 октября. Сейчас оно находится на изучении. Дата заседания пока не назначена. Информация об этом размещена на сайте суда.

Напомним, в ноябре 2020 года Реналя Мязитова осудили за мошенничество и злоупотребление полномочиями. Его приговорили к 6 годам колонии и штрафу в 200 тысяч рублей. Вместе с экс-руководителем СОФЖИ на скамье подсудимых тогда оказался и учредитель компании «Евроальянс» Евгений Вагнер. Того тоже приговорили к лишению свободы за мошенничество.

Ранее Реналь Мязитов пытался выйти на свободу по УДО. Его прошение было рассмотрено 25 октября Куйбышевским районным судом. Служители Фемиды отказали в удовлетворении ходатайства. Все дело в неоплаченном штрафе. По словам супруги Мязитова — Натальи, через некоторое время они вновь попытаются подать на условно-досрочное освобождение.