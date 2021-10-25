Экс-главе СОФЖИ Реналю Мязитову отказали в условно-досрочном освобождении

Ходатайство об УДО рассматривал Куйбышевский районный суд
Фото: Александра БУДАЕВА
25 октября Куйбышевский районный суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое подавал экс-глава Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналь Мязитов. Осенью прошлого года его приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу 200 тысяч рублей, судили его за мошенничество и злоупотребление полномочиями.
С учетом того времени, что во время следствия и судов Мязитов провел в СИЗО, он получил право на УДО, однако Куйбышевский районный суд ему сегодня в этом отказал.
Как объяснила корреспонденту «КП-Самара» супруга Мязитова – Наталья – все дело в неоплаченном штрафе.
- Мы подавали кассационную жалобу на приговор, предположительно, ее должны рассмотреть в ноябре, и я очень надеюсь на отмену штрафа, - рассказала Наталья Мязитова. – В январе исполнится полгода со дня его перевода в колонию, и мы попробуем подать на УДО снова.
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