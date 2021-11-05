Станцию метро «Гагаринская» в Самаре оцепили 5 ноября 2021 года

Вход в подземку некоторое время был перекрыт / Фото: metrosmr

В пятницу, 5 ноября 2021 года, к станции метро «Гагаринская» в Самаре съехались экстренные службы — полиция и сотрудники МЧС. Вход в подземку перекрыли и горожан туда не пускали. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что данные мероприятия не связаны с возгоранием или задымлением. Они проводились по линии правоохранительных органов. Что именно произошло на станции, пока не ясно. Официальных комментариев нет.

По словам местных жителей, пожарные машины сегодня стояли и у других станций метро. Горожане предполагают, что это могли быть учения, либо, как это было в предыдущие дни, какой-то шутник сообщил о минировании. Насколько известно, сейчас «Гагаринская» работает в обычном режиме.

Напомним, 3 ноября в Самаре эвакуировали ТЦ «Мега». Корреспонденты «КП-Самара» выяснили, что все случилось из-за угрозы взорвать ампулы с ртутью. Накануне, 4 ноября, экстренные службы работали на железнодорожном вокзале — поступило анонимное сообщение. В обоих случаях ничего опасного в зданиях не нашли.