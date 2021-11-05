СК показал видео из квартиры в Тольятти, где мать заперла шестерых детей

Следователи осмотрели квартиру и опросили мать детей / Фото: СУ СК по Самарской области

В Тольятти правоохранители начали проверку из-за ЧП в доме на улице Баныкина. Там мать заперла в квартире шестерых детей. При этом еды она им не оставила. Следователи наведались туда и показали, в каких условиях живут малыши.

- Установлено, что шестеро детей 2-14 лет проживают совместно с матерью и ее сожителем. Проведен осмотр квартиры, опрошены мать и соседи семьи. Проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов профилактики, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

К разбирательству подключилась и прокуратура Центрального района Тольятти. Представители надзорного ведомства оценят действия матери по воспитанию детей, а также работу должностных лиц органов системы профилактики.

Напомним, о случившемся стало известно благодаря волонтерам. В среду, 3 ноября 2021 года, они в очередной раз пришли навестить семью, но дома застали только детей. Мать заперла их, оставив окна открытыми. При этом дети находились дома полураздетыми и были настолько голодны, что буквально разорвали принесенные пакеты с едой.