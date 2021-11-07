Самарцам рассказали, почему выросли цены на проезд в автобусах №480

Цены на проезд скоро вырастут

Жители Самары возмутились подорожанием стоимости проезда на автобусах маршрута №480. С 14 ноября цены изменятся: те, кто поедут с железнодорожного вокзала до Смышляевки, заплатят 35 рублей, как и раньше. А вот пассажирам, которые едут до Крутых Ключей, придется выложить 45 рублей. Вопросы о подорожании горожане задали министерству транспорта. И там отреагировали.

- Маршрут относится к межмуниципальному сообщению, на которых перевозки осуществляются коммерческими перевозчиками, - указали в ведомстве. Ранее здесь уже объясняли, что цены на проезд на автобусах частных перевозчиков не регулируются государством. Они обязаны лишь уведомить граждан о ценах.

Единственный вопрос, который все же волнует жителей Крутых Ключей и новых районов - других, государственных маршрутов у них просто нет, а значит, перевозчик просто не оставляет людям выбора. Еще один вариант, чтобы добраться до этого района - электричка.