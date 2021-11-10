РПЦ просит власти Самары выдать разрешение на строительство епархиального центра около Ботанического сада

Постановление о выдаче разрешения на строительство подготовили до объявления результатов публичных слушаний Фото: Предоставлено "Комсомолке"

История со строительством скандально известного епархиального центра на бывшей территории Ботанического сада в Самаре получила продолжение. На сайте городской администрации появился проект постановления о назначении публичных слушаний для смены назначения земельного участка. Это необходимо для строительства здесь храма с детским центром.

В начале ноября 2021 года чиновники анонсировали публичные слушания, а сейчас опубликован проект изменений, которые будут на них обсуждаться. РПЦ просит согласовать назначение участка в 2652 квадратных метра по религиозное использование и образование с предельной высотой строений до 35 метров.

Напомним, скандальный проект РПЦ вызвал немало возмущений со стороны самарцев. Горожане в первую очередь негодовали, что работы по возведению храма начались без официального разрешения на строительство. Кроме того, местные жители возмущались, что строительная техника едет прямо через дворы жилых домов. А под религиозное сооружение отдали участок Ботанического сада.

Стоит отметить, что публичное обсуждение продлится до 20 ноября 2021 года. Внести свои замечания и предложения по проекту сможет любой желающий.